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Bitpanda-CEO schlägt bei Erste Group auf

Lukas Enzersdorfer-Konrad übernimmt bei Erste Group das Asset Management.

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15.09.2026

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© Bitpanda
Hier siehst du Lukas Enzersdorfer-Konrad mit Bitpanda-Gründer Eric Demuth. Damals sehr lässig fürs Foto.

Bitpanda-CEO Lukas Enzersdorfer-Konrad hat genug von Bitpanda und schlägt bei der Erste Group Bank AG im Asset Management auf. Damit habe ich nicht gerechnet! Er wird ab 2027 als neuer gruppenweiter Verantwortlicher fürs Asset Management direkt an CEO Peter Bosek berichten. Die Stelle wurde extra für Lukas geschaffen. Als CEO von Bitpanda hat er es nur auf ein Jahr gebracht. Wie du sicher weißt, hat Bitpanda bisher auch stark mit der RLB NÖ-Wien zusammengearbeitet.

Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass der Börsengang von Bitpanda noch immer nicht in trockenen Tüchern ist und hierfür derzeit am Markt die Fantasie fehlt. Bei Bitpanda wird Mitgründer Christian Trummer erst einmal Co-CEO. Finde ich spannend, weil Christian sich ja freiwillig aus dem Bitpanda-Vorstand zurückgezogen hatte, weil er wieder mehr programmieren wollte.

Was mich auch beschäftigt: Robert Kubin übernimmt im Dezember 2026 von Heinz Bednar die Führung der Erste Asset Management, die gruppenweit tätig ist. Ob sich Robert freut, dass mit Lukas jetzt ein zweiter Hahn im Korb ist? Andererseits wurde Vorstand Ingo Bleier nicht nachbesetzt, der das Asset Management unter sich hatte. Die Agenden hatte Peter übernommen. So gesehen macht es Sinn, dass Lukas quasi Vorstands-ähnlich aber ohne Vorstandsmandat das Asset Management der Erste Group Bank AG in neue Höhen führen soll.

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