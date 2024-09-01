Dass die Reploid AG in Sachen Expansion ordentlich Gas gibt, ist längst kein Geheimnis mehr. Jetzt folgt der nächste Schritt: Das Welser Kreislauf‑Biotechunternehmen plant den Wechsel vom Vienna MTF in den Prime Market der Wiener Börse, bereitet einen Aktiensplit im Verhältnis 1:15 vor, will den Streubesitz über Sachkapitalerhöhungen und Wandelschuldverschreibungen ausbauen und hat dabei konkrete Akquisitionen im Visier, vor allem in der Pet‑Food‑Industrie.

Übernahmen über Anteile finanzieren

Wieso jetzt die Sachkapitalerhöhungen? Die Erhöhung des Streubesitzes bedeutet, dass neue Aktien ausgegeben werden: und zwar nicht gegen Geld, sondern gegen Sacheinlagen. Diese gehen an die Verkäufer der geplanten Übernahmen. Denn wie aus dem Unternehmensumfeld zu hören ist, stehen bereits weitere Akquisitionen bevor. Schon in den vergangenen Monaten machte Reploid mit den Übernahmen und Beteiligungen von Vitus (Bio‑Edelpilze / Lebensmittelproduktion), Herosan (Pet‑Food & Tiergesundheit) und Alimentastic (Retail‑Plattform / Konsumgütervertrieb) auf sich aufmerksam. Ist der Schritt in den Prime Market nun einer in Richtung Kapitalerhöhung über die Börse (IPO)? Definitiv. In Wels will man sich zwar noch nicht festlegen, aber wenn du mich fragst, könnte es bereits 2027 so weit sein.