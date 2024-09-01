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EAM: Tscheche mit Polenerfahrung übernimmt von Bednar

Heinz Bednar übergibt bei der Erste Asset Management nach 20 Jahren den Stab an Robert Kubin.

Veröffentlicht

25.08.2026

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1 min
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© Erste Group / Marlena König

Zuerst habe ich mir ja gedacht, dass es komisch ist, dass die Erste Asset Management (EAM) keinen Nachfolger für Geschäftsführer Heinz Bednar (war 20 Jahre bei der EAM!) aus den eigenen Reihen gefunden hat. Mit Robert Kubin folgt Heinz aber ein ausgewiesener Osteuropa-Experte, der genau das mitbringt, auf das sich die gesamte Erste Group Bank AG derzeit fokussiert: Osteuropa, und da vor allem Polen, Tschechien und Ungarn. Mit der Übernahme der Santander Bank Polska - heißt bereits Erste Bank Polska - öffnet sich für die Bank ein riesiges Feld an Möglichkeit und da vor allem auch im Asset Management. Robert bringt hier einschlägige Erfahrung mit, er hat unter anderem in Tschechien, in der Slowakei und in Polen in verschiedensten Managementpositionen gearbeitet. Bei Amundi ist er erst seit Februar 2025, das war also nur ein kurzer Ausflug. Ich bin gespannt, was die EAM in Zukunft vorhaben wird, Robert übernimmt offiziell mit 1. Dezember 2026 das Ruder. Osteuropa boot bereits jetzt, da ist aber sicher noch viel zu holen. Hier habe ich Robert für dich:

© EAM
Das ist Robert Kubin. Er wird die Erste Asset Management ab 1. Dezember 2026 als Geschäftsführer übernehmen und die Osteuropa-Expansion vorantreiben.

Und Heinz wünsche ich natürlich einen erfüllten, verdienten Ruhestand!

© EAM
Hier habe ich Heinz Bednar für dich.
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