Aktienexperten: Rally hat Substanz
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Bomben fallen, die Geopolitik brodelt und trotzdem feiern viele Börsen Allzeithochs. Sind diese Kurse überhaupt zurechtfertigen? Tamas Menyhart und Christoph Vahs von Erste Asset Management sagen: Ja. Und sie haben Daten, die das stützen. Hier ist, was die beiden Fondsmanager gerade sehen.
„So komisch sich das anhört: Wir haben derzeit den günstigsten Markt seit 1995“, sagt Menyhart.
Er bezieht sich dabei auf die PEG-Ratio (Bild oben, die Kennzahl bereinigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) um das erwartete Gewinnwachstum eines Unternehmens), die auf einem Tiefstand liegt, IT-Bewertungen notieren unter dem historischen Durchschnitt. Und das KGV im S&P 500 ist trotz Rekordkursen gesunken.
Kurz gesagt: Das Gewinnwachstum übertrifft derzeit nicht nur die Erwartungen der Analysten, sondern rechtfertigt auch die Kurse. Dazu kommt: „Der Markt wird breiter.“ Die Rally hängt nicht mehr allein an den M7. Vahs führt das auf KI-Effizienzgewinne zurück, die sukzessive in andere Branchen überschwappen: Auch Europa profitiert davon.
Fed könnte überraschen
Natürlich gibt es Gegenwind. Einige Investoren wie etwa Michael Burry, bekannt aus „The Big Short“, wetten gegen die aktuelle Rally - hier mehr. Und auch Menyhart und Vahs verschweigen die Risiken nicht: Geopolitische Unsicherheiten und Inflationssorgen bleiben real. Doch es gibt einen Lichtblick. Nach den zuletzt schwachen US-Arbeitsmarktdaten ist die Wahrscheinlichkeit gesunken, dass die Fed im September einen Zinsschritt nach oben durchzieht. Der Markt rechnet derzeit mehrheitlich mit einer Zinspause — eine weitere Entspannung bei Inflation und Arbeitsmarkt könnte Börsianern demnach zusätzlichen Rückenwind geben.
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