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Aktienexperten: Rally hat Substanz

Trotz Rekordkursen sehen zwei Experten keinen Crash kommen. Gewinne rechtfertigen die Bewertungen.

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13.08.2026

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2 min
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Traders work on the floor of the New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, U.S., August 7, 2026. REUTERS/Jeenah Moon
© APA-Images / REUTERS / Jeenah Moon
Die Händler auf dem Parkett der New York Stock Exchange (NYSE) in New York City gaben auch im August 2026 vermehrt Kauforders aus.

Bomben fallen, die Geopolitik brodelt und trotzdem feiern viele Börsen Allzeithochs. Sind diese Kurse überhaupt zurechtfertigen? Tamas Menyhart und Christoph Vahs von Erste Asset Management sagen: Ja. Und sie haben Daten, die das stützen. Hier ist, was die beiden Fondsmanager gerade sehen.

„So komisch sich das anhört: Wir haben derzeit den günstigsten Markt seit 1995“, sagt Menyhart.

Er bezieht sich dabei auf die PEG-Ratio (Bild oben, die Kennzahl bereinigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) um das erwartete Gewinnwachstum eines Unternehmens), die auf einem Tiefstand liegt, IT-Bewertungen notieren unter dem historischen Durchschnitt. Und das KGV im S&P 500 ist trotz Rekordkursen gesunken.

Kurz gesagt: Das Gewinnwachstum übertrifft derzeit nicht nur die Erwartungen der Analysten, sondern rechtfertigt auch die Kurse. Dazu kommt: „Der Markt wird breiter.“ Die Rally hängt nicht mehr allein an den M7. Vahs führt das auf KI-Effizienzgewinne zurück, die sukzessive in andere Branchen überschwappen: Auch Europa profitiert davon.

Fed könnte überraschen

Natürlich gibt es Gegenwind. Einige Investoren wie etwa Michael Burry, bekannt aus „The Big Short“, wetten gegen die aktuelle Rally - hier mehr. Und auch Menyhart und Vahs verschweigen die Risiken nicht: Geopolitische Unsicherheiten und Inflationssorgen bleiben real. Doch es gibt einen Lichtblick. Nach den zuletzt schwachen US-Arbeitsmarktdaten ist die Wahrscheinlichkeit gesunken, dass die Fed im September einen Zinsschritt nach oben durchzieht. Der Markt rechnet derzeit mehrheitlich mit einer Zinspause — eine weitere Entspannung bei Inflation und Arbeitsmarkt könnte Börsianern demnach zusätzlichen Rückenwind geben.

Tamas Menyhart und Christoph Vahs Two men standing indoors in front of leafy green plants; one in a white shirt, the other in a gray suit, both looking at the camera.
© Daniel Hinterramskogler
Tamas Menyhart und Christoph Vahs sehen die derzeitigen Kurse gerechtfertigt.
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