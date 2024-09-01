Neue CEO: Emma Delaney übernimmt bei der OMV

Ich sage dir ehrlich, ich freue mich auf Emma Delaney, die in die OMV AG hoffentlich eine bessere und offenere Kommunikationskultur reinbringen wird. Intern (ich habe dir schon öfter von der "Schlangengrube" in der OMV berichtet) sowie extern. Mit 1. September 2026 übernimmt Emma offiziell das Amt der Vorstandsvorsitzenden. Und dann geht es ziemlich schnell ans Eingemachte.

Denn die OMV AG muss sich was überlegen: Die Chemieindustrie liegt strukturell immer noch am Boden (obwohl der Iran-Krieg ein bisserl hilft) - der geplante Börsengang der Borouge International wurde deshalb um ein Jahr verschoben - das Thema Erdgas (Fokus Rumänien) passt nicht ganz zum grünen Mäntelchen, dass sich die OMV AG angezogen hat und Themen wie Geothermie (finde ich sehr spannend!) sind noch zu klein gehalten. Wo liegt die Zukunft der OMV AG? Ich bin gespannt, ob Emma überhaupt eine neue Strategie entwickeln darf oder ob vom Aufsichtsrat da der Deckel drauf gehalten wird. Ich halte ihr für den Start jedenfalls die Daumen! Sie schreibt mit ihrer CEO-Rolle bei der OMV bereits Geschichte.