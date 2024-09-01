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Deutschland-Expansion: "Lottosechser" für Oberbank

Die mögliche Übernahme der Commerzbank durch die Unicredit wäre ein Geschenk für die Oberbank AG, die sich dadurch ein stark wachsendes Kommerz-Kreditgeschäft in Deutschland erwartet.

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26.08.2026

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2 min
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© Oberbank AG
Hier habe ich Oberbank-Vorstand Martin Seiter (rechts) bei seiner Premiere für dich. Er präsentierte vor Journalisten die Halbjahreszahlen der Bank. Neben ihm siehst du Andreas Klingan (Oberbank Wien), wohlwollend lächelnd. Schön!

"Für uns ist das ein Lottosechser", sagt Oberbank-Vorstand Martin Seiter, als er heute beim Halbjahresergebnis für 2026 nach den Auswirkungen der möglichen Übernahme der Commerzbank durch die Unicredit gefragt wird. Viele Unternehmer hätten derzeit zwei Kreditlinien bei den zwei Banken in Deutschland laufen, bei einem Zusammenschluss würde "aus 2 mal 20 Millionen Euro nicht 40 Millionen Euro werden". Martin, der ab 1. Jänner 2027 das Amt des Generaldirektors der Oberbank AG offiziell übernimmt (der derzeitige Vorstandschef Franz Gasselsberger macht keine Pressekonferenzen mehr), will in Deutschland stark wachsen, bis 2030 soll die Oberbank AG in Nordrhein-Westfalen mit zehn Standorten vertreten sein (derzeit 3). Hier wird ihm Rainer Polster helfen, der ab 1.Oktober 2026 als Vertriebsvorstand die Deutschland-Expansion verantworten wird.

Auch für Ungarn ist Martin euphorisch, dort herrsche eine Wahnsinns-Aufbruchstimmung. Das zeigt sich auch im Kommerz-Kreditwachstum der Oberbank AG im ersten Halbjahr von 11,25 Prozent (Österreich 4 %, Deutschland 6,35 %). Von der Ungarn-Euphorie hat mir vor kurzem auch Erste-Group-Boss Peter Bosek erzählt.

Das solltest du auch wissen:

  • Martin ist kein Fan des Digitalen Euro: "Wir freuen uns nicht. Bis jetzt konnte mir keiner den Mehrwert erklären. Er wird Banken Liquidität entziehen."

  • Die Oberbank AG nähert sich rasant der Bilanzsumme von 30 Milliarden Euro, im Halbjahr sind es 29,82. "Der 30er wird demnächst fallen, dann gibt es keine Grenzen mehr für uns. Wir sind bereits fit für die EZB-Aufsicht, das ist für uns ein weiteres Qualitätskriterium", sagt Martin.

  • Die Beteiligungen der Oberbank AG (BKS Bank, BTV, Voestalpine AG und Lenzing AG) haben positiv zum Halbjahresergebnis beigetragen, das Zinsergebnis ist mit 311,9 Millionen Euro im Vergleich (313,5 Millionen) etwa gleich geblieben. Stark: die Cost-Income-Ratio beläuft sich auf 42,35 Prozent.

  • Die Bankenabgabe findet Martin "zutiefst ungerecht".

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