"Für uns ist das ein Lottosechser", sagt Oberbank-Vorstand Martin Seiter, als er heute beim Halbjahresergebnis für 2026 nach den Auswirkungen der möglichen Übernahme der Commerzbank durch die Unicredit gefragt wird. Viele Unternehmer hätten derzeit zwei Kreditlinien bei den zwei Banken in Deutschland laufen, bei einem Zusammenschluss würde "aus 2 mal 20 Millionen Euro nicht 40 Millionen Euro werden". Martin, der ab 1. Jänner 2027 das Amt des Generaldirektors der Oberbank AG offiziell übernimmt (der derzeitige Vorstandschef Franz Gasselsberger macht keine Pressekonferenzen mehr), will in Deutschland stark wachsen, bis 2030 soll die Oberbank AG in Nordrhein-Westfalen mit zehn Standorten vertreten sein (derzeit 3). Hier wird ihm Rainer Polster helfen, der ab 1.Oktober 2026 als Vertriebsvorstand die Deutschland-Expansion verantworten wird.

Auch für Ungarn ist Martin euphorisch, dort herrsche eine Wahnsinns-Aufbruchstimmung. Das zeigt sich auch im Kommerz-Kreditwachstum der Oberbank AG im ersten Halbjahr von 11,25 Prozent (Österreich 4 %, Deutschland 6,35 %). Von der Ungarn-Euphorie hat mir vor kurzem auch Erste-Group-Boss Peter Bosek erzählt.

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