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Aktie unter Druck: Leerverkäufe bei Wienerberger

Die Aktie der Wienerberger AG steht aktuell hoch im Kurs der Short-Seller.

Veröffentlicht

07.09.2026

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Dir ist sicher schon aufgefallen, dass die Aktie der Wienerberger AG heuer mit einem Minus von 37 Prozent das Schlusslicht des ATX Prime Index ist. Wer profitiert davon? Die Short-Seller, die auf Kursverluste der Aktie wetten. Und von diesen Hedgefonds gibt es derzeit einige. Bei der Finanzmarktaufsicht FMA müssen diese Leerverkäufe gemeldet werden. Hier habe ich einen Überblick über die aktuelle Short-Seller Liste auf die Aktie der Wienerberger AG für dich:

Hohe Short-Positionen auf die Wienerberger-Aktie, die Hedgefonds freuen sich über die Kursverluste.

Bei der Wienerberger AG ist derzeit einiges im Umbau: vom interimistischen CEO Gerhard Hanke hatte ich dir nach dem Rücktritt von CEO Heimo Scheuch bereits berichtet. Auch IR-Chefin Therese Jander hat den Konzern im August 2026 verlassen, hier wird Mitte September der Nachfolger verkündet.

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