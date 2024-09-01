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Kapitalgedeckte Pensionen? International total normal!

Während Österreich über einen staatlichen Zukunftsfonds oder prinzipielle Wertpapieranteile für Pensionen diskutiert, zeigt ein internationaler Vergleich, wie stark andere Länder bereits auf kapitalgedeckte Altersvorsorge setzen.

Veröffentlicht

01.09.2026

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1 min
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Fans in red shirts holding flags and banners beneath a large mural of a Viking with a Danish flag, creating a lively atmosphere in the stadium.
© APA-Images / AP / Ariel Schalit
Nummer eins in Sachen kapitalgedeckte Pensionen ist Dänemark.

Große Aufregung kam heute über die gar nicht neue Forderung von Bundeskanzler Christian Stocker auf, künftig einen Teil der Pensionen über einen staatlichen Zukunftsfonds abzusichern: Ein Teil der Dividenden aus Bundesbeteiligungen soll langfristig am Kapitalmarkt investiert und damit über Jahrzehnte Pensionsvermögen aufgebaut werden. Der ÖGB warnt gar davor, Pensionen als „Wette auf die Börse“ zu sehen.

Internationale Vorbilder

Dass das international gang und gäbe ist, zeigt ein Vergleich: Laut OECD erreicht das kapitalgedeckte Pensionsvermögen in Österreich derzeit gerade einmal 7,2 Prozent des BIP, in Deutschland sind es 6,4 Prozent. Dort ist allerdings eine Änderung geplant: Mit der sogenannten Frühstartrente soll eine kapitalgedeckte Altersvorsorge aufgebaut werden. Ganz anders sieht es in Ländern aus, die seit Jahrzehnten auf kapitalgedeckte Vorsorge setzen: Dänemark 206,4 Prozent, Island 191,3 Prozent, Schweiz 166,9 Prozent, Kanada 157,9 Prozent, USA 153,3 Prozent, Niederlande 150,9 Prozent, Australien 135,1 Prozent und Schweden 115,8 Prozent.

Land

Pensionsvermögen (% BIP)

Dänemark

206,4 %

Island

191,3 %

Schweiz

166,9 %

Kanada

157,9 %

USA

153,3 %

Niederlande

150,9 %

Australien

135,1 %

Schweden

115,8 %

Österreich

7,2 %

Deutschland

6,4 %

Quelle: OECD, Pensions at a Glance 2025, Daten Ende 2024 bzw. letztes verfügbares Jahr.

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