Am 31. August 2026 setzen sich die Regierungsparteien für eine finale Verhandlungsrunde zur geplanten Reform der betrieblichen Altersvorsorge (ich hatte dir hier berichtet) zusammen. Im September soll sie dann beschlossen werden. Was konkret, muss nach der derzeitigen Begutachtung definiert werden. Ich werde dir zeitnah Details berichten.

Was mich doch etwas überrascht: Geht es nach einer aktuellen Studie (der Fachverband der Pensions- und Vorsorgekasse hatte sie bei Peter Hajek und Unique Research in Auftrag gegeben), wissen mehr als die Hälfte der Befragten 15- bis 70-Jährigen nicht, dass überhaupt eine Reform ansteht. Obwohl, wie Peter meinte: "Pensionen sind das Thema der Stunde".

Ich mein, hier geht es, positiv ausgedrückt, um eine mögliche Zusatzpension, die sich aus den während des Berufslebens eingezahlten Beiträgen in die Vorsorgekassen (Abfertigung Neu) speist. Peter argumentiert mit "sperriges, technisches Thema", und genau deshalb fällt es den Interessensverbänden seit Jahrzehnten so schwer, den Großteil der Bevölkerung für ihr Anliegen zu gewinnen. Es herrscht extremer Aufklärungsbedarf.

Ich bin, ehrlich gesagt, auch etwas enttäuscht. Von einer betrieblichen Vorsorge für alle (derzeit bekommt das 24 Prozent der Bevölkerung) ist keine Rede, da müssten dann die Mitarbeiter weiterhin selbst beim Arbeitgeber vorstellig werden und dafür kämpfen. Das Thema ist wichtig, aber die Reform für mich durch die vielen Kompromisse bisher eher ein Reförmchen als der große Wurf.

"Wir müssen gemeinsam informieren und überzeugen, um mehr Arbeitgeber zu gewinnen und die betriebliche Altersvorsorge als attraktives Angebot für eine bessere Absicherung im Alter zu verankern", versucht Andreas Zakostelsky gleich positiv Stimmung zu machen.

Ich halte die Daumen!