Diese Woche blicken wir wieder mal gespannt über den großen Teich. Ausnahmsweise geht es nicht um irgendwelche Absurditäten der US-Regierung. Gestern schaffte es der US-Chiphersteller Nvidia (im Bild oben sieht du CEO Jensen Huang) tatsächlich – wieder einmal – mit den Quartalszahlen selbst die Optimisten zu entzücken – hier lesen. Die Party wurde dann nicht bei Nvidia (die Aktie gab sogar leicht nach) sondern heute in der globalen Halbleiter-Szene gefeiert! Etwa in Leoben bei AT&S: Die Aktie legte zeitweise kräftig zu !

Vergleich für Meta

Ebenso globale Auswirkungen hat zweifellos der Vergleich, den der Tech-Konzern Meta mit gleich mehreren US-Bundesstaaten schloss. Eine Strafe von knapp 17 Milliarden US-Dollar ist zwar kein Pappenstiel – nach Ansicht vieler Beobachter kommt die Facebook-Mutter dabei aber eher glimpflich davon. Weil Meta die Aufmerksamkeit von Jugendlichen gezielt maximiert und dabei die Risiken für deren mentale Gesundheit zu lange verharmlost oder verschwiegen haben soll, lagen die Forderungen der Kläger bei kumuliert bis zu 1,4 Billionen Dollar! Für Investoren wird jetzt entscheidend, inwieweit Meta seine Praxis anpassen muss. Ich frage mich ja, ob die vielen Werbekunden, die für den Jahresumsatz von rund 200 Milliarden US-Dollar sorgen, ihre Praxis künftig durch eine moralische Brille sehen werden.

Warsh Rede

Und heute blicken alle gespannt nach Jackson Hole. Was wird der neue Fed-Boss Kevin Warsh in seiner lang erwarteten ersten Rede beim bekannten Summit sagen? Beobachter erwarten da drei mögliche Szenarien: Im Basisszenario betont er Inflationswachsamkeit und die Unabhängigkeit der Notenbank, ohne konkrete Zinsschritte anzukündigen. Ein restriktiver Tonfall mit Hinweisen auf mögliche Zinserhöhungen würde Anleiherenditen und den Dollar steigen lassen. Ein Kurs mit Fokus auf Wachstums- und Arbeitsmarktrisiken könnte hingegen Anleihen und Aktien Rückenwind geben. Man darf gespannt sein!

KI im Depot

Doch auch bei uns war diese Woche einiges los. Wie erwartet stimmte am Dienstag die außerordentliche Hauptversammlung der Lenzing AG der rund 300 Millionen Euro schweren Kapitalerhöhung zu. Hoffentlich weiß das neue Management das Investment gut einzusetzen – ich hatte dir berichtet . Spannend fand ich, dass jetzt auch der Neobroker Scalable Capital die Verknüpfung von Depots mit Künstlicher Intelligenz ermöglicht. Vorreiter ist man damit aber eigentlich nicht. Seit einigen Wochen gibt es das auch beim Wiener Broker Bitpanda!

Und was war sonst noch los? Die Berichtssaison – derzeit stehen viele Halbjahreszahlen an – geht langsam in den Endspurt. Hier die YTD-Performance einiger Unternehmen, die diese Woche berichteten.

News-Splitter

Eine Erfolgsnachricht kam aus Mattighofen. Die Bajaj Mobility AG (vormals Pierer Mobility) legte in Q2 erstmals seit der Sanierung mit 1,3 Millionen Euro ein positives Betriebsergebnis (EBIT) hin. Aufs erste Halbjahr gesehen bleibt aber noch ein Minus von 24,8 Millionen Euro stehen.

Bei der Oberbank AG präsentierte erstmals der künftige Generaldirektor Martin Seiter. Kurz zusammengefasst: Die Bilanzsumme geht Richtung 30 Milliarden Euro. Beteiligungen der Oberbank AG (BKS Bank, BTV, voestalpine AG und Lenzing AG) haben positiv zum Halbjahresergebnis von 199 Millionen Euro beigetragen - mehr hier .

Gute Zahlen kamen von der VIG AG, die ihren Vorsteuer-Gewinn im ersten Halbjahr um mehr als 20 Prozent auf 641,5 Mio. Euro steigerte und ihren Ausblick bestätigte. Auch die Porr AG legte auf den ersten Blick solide Zahlen hin: Unter dem Strich blieben 36,4 Millionen Euro Gewinn im ersten Halbjahr. Die Umsatz- und Produktionszahlen lagen aber unter den Prognosen mancher Analysten, weshalb die Aktie zwischenzeitlich deutlich nachgab. Der Finanzbericht der CA Immo zeigt einen Nettoverlust von 1,4 Millionen Euro. Verhalten fiel auch das Bild bei der EVN AG aus: Zwar bleibt der Energieversorger solide aufgestellt, aber früher war war des Geschäft profitabler.

RBI-CEO Michael Höllerer hat sich 5.000 Aktien der Raiffeisen Bank International AG für 311.459 Euro (62,29 je Akte) in sein Depot gelegt. Gefällt mir. Michael prophezeit, da geht noch mehr! Die RBI-Aktie hat heuer um 61 Prozent zugelegt und notiert bei 61,65 Euro.

Termine

Von 28. August bis 4. September stehen an der Wiener Börse einige relevante Ergebnisse an: Morgen Freitag präsentieren Warimpex, Strabag und CPI Europe ihre Halbjahreszahlen. Am Donnerstag, 3. September, folgen die Zumtobel Group mit den Zahlen zum ersten Quartal 2026/27 sowie SW Umwelttechnik mit dem Halbjahresbericht.