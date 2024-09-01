Börsianer Watchlist: Was wirklich abgeht

Das erste Quartal 2026 ist eingesackt und eine Aktie an der Wiener Börse schlägt alle anderen in den Schatten: die AT&S AG hat ihren Erfolgslauf vom letzten Jahr fortgesetzt und führt mit fast +80 Prozent Kursgewinn weit vor OMV AG (+32%) und SBO AG (+29%). Auf Einjahressicht kommt die Aktie der AT&S AG sogar auf +345%. Das ist richtig abgefahren! Die Flopliste führt übrigens Wienerberger AG (-23%) vor Do&Co AG ( -17,20%) - die Gründe dafür liegen auf der Hand - und RHI Magnesita (-12%) an. Hier habe ich den Chart der AT&S-Aktie für dich:

© baha

Dass die USA mittlerweile von einer Bande korrupter Straftäter geführt ist ein Vorwurf, den Kritiker der Regierung Trump mittlerweile laufend unterbreiten. Dass ein „Freundeskreis“ mittels Insiderwissen auf den Börsen Cash macht, glaubt übrigens auch Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman (lies hier nach).

An der Wiener Börse sorgten die hohen geopolitischen Spannungen im ersten Quartal für außergewöhnlich viel Bewegung – 26,07 Milliarden Euro Aktienumsatz, der höchste Wert seit 15 Jahren, während der Austrian Traded Index zwischenzeitlich ein neues Allzeithoch markierte und auch das Anleihe‑Listinggeschäft mit einem Rekord an Primärlistings brummte. Montana Aerospace lieferte zugleich starke Zahlen: Als reiner Aerospace‑Player steigerte der Konzern im Jahr 2025 den Nettoumsatz um 15,1 Prozent und das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um 25,1 Prozent.

OMV braucht Hilfe

Abseits der Aktien hat mich in den vergangenen Tagen die lang erwartete Geburt der Borouge Group International AG (gibt’s offiziell seit 31.3.2026!) und deren Managementbesetzung beschäftigt. Mit Stefan Doboczkys Vorstandsmandat fällt dieser jetzt für die CEO-Nachfolge bei der OMV AG aus dem Rennen. Ich bin ja fast schon überzeugt, dass die OMV AG keinen Nachfolger von CEO Alfred Stern findet, so wie sich der Aufsichtsrat hinter den Kulissen anstellt. Oder verstehst du, wieso da so lange gefackelt wird? Immerhin hatte Alfred sein Ende bereits im Mai 2025 verkündet. Andererseits war die Öbag jetzt mit der Besetzung von Aufsichtsrat und Vorstand (lies hier mehr dazu) der Borouge Group International AG derart beschäftigt, dass die OMV AG links liegen gelassen wurde. Ein politisch affiner Öl- oder Gasmensch warat ein geeigneter Kandidat. Kennst du wen? Bitte schicke Vorschläge an den OMV-Aufsichtsratschef Lutz Feldmann, der braucht jetzt Hilfe.

Zweitlisting in Wien frühestens 2028

Für die Borouge Group International AG wurde übrigens ein Österreich-Paket verhandelt. Dazu gehören Firmensitz in Österreich (es gibt auch einen regionalen Hauptsitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten), Forschung in Linz und Zweitlisting an der Wiener Börse. Das Zweitlisting des viertgrößten Polyolefin-Produzenten war eigentlich für 2027 geplant, da aber der ursprüngliche Börsengang an der Börse in Abu Dhabi auf nächstes Jahr verschoben wurde – und da muss dann das Marktumfeld erst passen! – werden wir noch sehr um Geduld gebeten. Wie du sicher weißt, geht es der Chemiebranche derzeit schlecht, ohne günstige Energie in Europa wird die Erholung schwierig.

Strobl dreht auf

Einer der kurz vor seinem Abgang noch aufdreht ist CEO Johann Strobl (bild unten), denn die Raiffeisen Bank International AG hat mit dem Kauf der Garanti BBVA Group Romania (kostet 591 Millionen Euro) einen Meilenstein gesetzt – und wird damit drittgrößte Bank in Rumänien. Damit du den Kauf (Closing gibt’s im 4. Quartal) gut einordnen kannst: Die BCR (gehört der Erste Group Bank AG) ist auf Platz 2, die Banca Transilvania ist der größte Kreditgeber.

Großer Umbruch erwartet

Die VBV legt ihre Pensions- und Vorsorgekassen zusammen und gehen muss Pensionskassenchef Günther Schiendl, der erst seit September 2024 die CEO-Rolle übernommen hatte (und seit 2008 in der Kasse ist). Er ist ein 1966er-Jahrgang, zu seinem 60er hätte er sich sicher was anderes erwartet. Durchgesetzt hat sich der bald 64-jährige Vorsorgekassenchef Andreas Zakostelsky. Ich rechne damit, dass auch bei den anderen Anbietern wie APK, Bonus, Valida und Allianz ähnliche Vorstandsentscheidungen anstehen. Was für eine Ramasuri! Zeit wird es, dass die Kapitalgarantie fällt, denn der Blick auf die erzielten Renditen der Vorsorgekassen (hier habe ich die Details für dich) ziehen mir alles zusammen.

Das erwartet dich nach Ostern

Frohe Ostern auf diesem Weg!

Spannend wird es auf der Hauptversammlung der Raiffeisen Bank International AG (9. April), es ist die letzte von CEO Johann Strobl. Auch die Palfinger AG (8. April) und Steyr Motors AG (10. April) bitten die Aktionäre zur HV. Geschäftsberichte zum 2025er Jahr kommen von BKS Bank AG (8.April), Oberbank AG (9.April), Frequentis AG (9.April) und Rosenbauer International AG (10.April). Letzteres Unternehmen hat mit Jörg Schuschnig jetzt auch einen neuen Finanzvorstand. CEO Robert Ottel hatte die CFO-Agenden bisher mitgemacht, er kann sich künftig nun voll strategisch konzentrieren.